Kurz vor Weihnachten bricht US-Präsident Donald Trump das fragile Gleichgewicht der Kräfte im Nahen Osten auf und erkauft sich so einen politischen Sieg in der Heimat. Ob der auch Frieden bringt, ist mehr als fraglich.

Mike Pence wird die Kartoffeln aus dem Feuer holen müssen. Wortlos stand der US-Vize-Präsident am Mittwoch in Washington halb verdeckt hinter US-Präsident Donald Trump, als der wie erwartet Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte und eine entsprechende Anordnung unterzeichnete. In den nächsten Tagen, so Trump, werde Pence in die Region reisen.

Trump hat versprochen und gehalten. Das hebt er an diesem historischen Tag im Weißen Haus hervor. Andere US-Präsidenten vor ihm hatten schon versprochen, die Jerusalemfrage zu lösen, aber dann nichts unternommen. Schon Präsident Truman hatte vor 70 Jahren Jerusalem anerkannt. Ein 1995 vom Kongress verabschiedetes Papier, Jerusalem zur Hauptstadt zu erklären, wie die israelische Regierung es immer verlangt hat, wurde niemals umgesetzt. Trump macht es jetzt einfach und demonstriert damit vor allem seiner konservativen ...

