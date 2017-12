NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. In den Fokus rückt zunehmend die Frage, ob der Kongress in den Vereinigten Staaten ein neues Ausgabengesetz beschließt und so den ab Freitag drohenden Verwaltungsstillstand aufhält.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 6/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,33 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 11/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,72 Prozent./ajx/jha/

