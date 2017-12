New York - Steinhoff-Aktienanalyse von Analyst Tushar Jain von Goldman Sachs: Tushar Jain, Analyst von Goldman Sachs, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Rücktritt von Konzernchef Markus Jooste im Zuge des Bilanzskandals an einem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V.

Den vollständigen Artikel lesen ...