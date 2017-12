Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 12.998 und somit 49 Punkte unter dem Schlusskurs 13.048 vom Montag. Das Tief lag bei 12.864, das Hoch wurde bei 13.033 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Der Dax strapaziert die Nerven. In die Eröffnung ging es mit 151 Punkten Gap down und dann zügig 30 Punkte tiefer zum offenen Gap 12.861, dem Schlusskurs vom letzten Freitag. ...

