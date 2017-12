Irische Flugkapitäne denken über den ersten Streik der Firmengeschichte nach. Ryanair will im Ernstfall mit massiven Schritten gegen die eigene Belegschaft vorgehen - mit Versetzungen und Gehaltskürzungen.

Der Billigflieger Ryanair hat seinen irischen Piloten Konsequenzen für den Fall angedroht, dass die Flugkapitäne in der nächsten Woche für einen Streik stimmen sollten. In einer Kurzmitteilung der Fluggesellschaft an die Piloten vom Mittwoch heißt es, dass Gehälter und Barzuschüsse gekürzt und Beförderungen ausgesetzt werden könnten. Zudem zählten Versetzungen an andere Standorte zu den möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...