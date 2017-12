Simi Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) gab heute bekannt, dass Mynaric (vormals Vialight Communications) in Vorbereitung der bevorstehenden Flugerprobung des Funk- und Laser-Hybridkommunikationssystems von ABWN die Lieferung von zwei Flugzeug-Laserterminals und zugehörigen Komponenten gemäß der am 11. August 2017 in Kraft getretenen Vereinbarung über Design- und Herstellungsdienstleistungen an ABWN veranlasst hat.



Die bestätigte Lieferung ermöglicht ABWN die Durchführung der nächsten Erprobungsphase mit zwei Flugzeugen vom Typ Cessna oder äquivalenten Flugzeugen (die "Cessna-Tests"). Die Cessna-Tests bauen auf dem Erfolg der im Mai 2017 in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico durchgeführten Flugerprobung von ABWN auf, bei der zwei Boeing 767 Flugzeuge zum Einsatz kamen. Bei diesem Machbarkeitstest konnte erfolgreich demonstriert werden, dass mit dem sogenannten Infinitus Super Highway, einem luftgestützten, drahtlosen Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzwerk, ausgestattete Flugzeuge als fliegende Repeater oder Router agieren und Breitbandsignale von Flugzeug zu Flugzeug senden und empfangen können. Bei diesem Machbarkeitstest im Flugbetrieb konnten außerdem die Kommunikation vom Flugzeug zum Boden, vom Boden zum Flugzeug sowie von Flugzeug zu Flugzeug zu Boden und zurück erfolgreich demonstriert werden.



Michael Warren, CEO von ABWN, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit Mynaric im Rahmen unserer bevorstehenden Cessna-Tests ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einführung unseres firmeneigenen Funk- und Laser-Hybridkommunikationssystems und bringt uns der Kommerzialisierung unseres Infinitus Super Highway ein weiteres Stück näher. Wir erwarten, dass diese Demonstration Datenübertragungsraten zwischen zwei luftgestützten Plattformen bestätigen werden, die bisher technisch nicht möglich waren."



"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Airborne Wireless Network an diesem bedeutenden Meilenstein, der letztendlich die Verwirklichung der vollständigen Betriebsfähigkeit ihres Infinitus Super Highway zum Ziel hat", sagte Dr. Markus Knapek, Vorstandsmitglied von Mynaric.



Im Rahmen seiner Patentanmeldung vom 25. Juli 2017 verfolgt ABWN die Sicherung von Ausschließlichkeitsrechten an der Methode zur Synchronisierung von Laserverbindungen zwischen im Flug befindlichen Flugzeugen für die Nutzung in seiner firmeneigenen Infinitus Super Highway Technologie. ABWN wird diese Methode als eine strategische Vorgehensweise verwenden, um zu versuchen, die Datenübertragungsraten des von ABWN geplanten Infinitus Super Highway exponentiell zu erhöhen



Die bei den Cessna-Tests von ABWN zum Einsatz kommenden Flugzeug-Laserterminals von Mynaric werden die Unterbrechung der Laserverbindung testen, um das Funk- und Laser-Hybridkommunikationssystem von ABWN weiter zu validieren. Im Rahmen der Cessna-Tests soll bestätigt werden, dass "selbstsynchronisierende" und "selbstwiederherstellende" luftgestützte Laserverbindungen realisierbar und praktikabel sind. ABWN erwartet zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Unternehmen die Cessna-Tests sowie eine umfangreichere luftgestützte Erprobung mit bis zu 20 kommerziellen Flugzeugen noch im Jahr 2018 durchführen wird. Bei erfolgreichem Abschluss wird ABWN den Abschluss der Hardware- und Softwareentwicklung vorantreiben, um die Infinitus Super Highway Technologie auf den Markt zu bringen.



Informationen zu Mynaric



Mynaric (vormals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln.



Mynaric erzielte im Rahmen eines vor kurzem abgeschlossenen Börsengangs einen Erlös mehr als 27 Mio. EUR (30 Mio. USD). Mynaric wird an der Frankfurter Wertpapierbörse unter ISIN DE000A0JCY11 | Symbol M0Y gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.mynaric.com



Informationen zu Airborne Wireless Network



Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Vernetzung von Verkehrsflugzeugen während des Fluges ein luftgestütztes, drahtloses Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzwerk zu schaffen, den sogenannten Infinitus Super Highway. Alle am Infinitus Super Highway beteiligten Flugzeuge agieren dabei als fliegende Repeater oder Router, die Breitbandsignale von Flugzeug zu Flugzeug und von Bodenstationen senden und empfangen und so den digitalen Superhighway in der Luft bilden. Das Unternehmen möchte den Infinitus Super Highway zur Verbesserung der Reichweite und Konnektivität nutzen. Das Unternehmen versteht sich nicht als Einzelhändler für Endnutzer, sondern als Großhändler mit Zielkunden wie Internetdienstleister und Telefongesellschaften.



Weltweite Konnektivität wird derzeit unter anderem durch den Einsatz von Satelliten, Unterseekabeln und bodengestützter Glasfaser hergestellt. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass sein Infinitus Super Highway eine Lösung sein kann, um eine bestehende Lücke in der Konnektivität der Welt zu füllen. Sobald der Infinitus Super Highway des Unternehmens entwickelt und vollständig implementiert ist, kann es neben der Konnektivität zu kommerziellen und privaten Flugzeugen während des Fluges von Internetdienstleistern und Telefongesellschaften als eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ländlichen Gebieten, Inselstaaten, Schiffen auf See und Bohrinseln angeboten werden.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.airbornewirelessnetwork.com



Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen:



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen oder aktuellen Tatsachen beruhen, einschließlich Aussagen bezüglich unseres zukünftigen Betriebsergebnisses und unserer Finanzlage, Geschäftsstrategie, beabsichtigten neuen Produkten und Dienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungskosten, der Erteilung von aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, dem Zeitpunkt und der Wahrscheinlichkeit von Erfolgen, Plänen und Zielen für das Management zukünftiger Geschäftsaktivitäten und zukünftige Ergebnisse von erwarteten Produkten und Dienstleistungen, sind zukunftsbezogene Aussagen. In manchen Fällen können zukunftsbezogene Aussagen durch Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "könnten", "würden", "beabsichtigen", "abzielen", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "weiterhin" bzw. deren Negativformen sowie ähnliche Wörter/Ausdrücke identifiziert werden. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Falls sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder diese Risiken oder Unsicherheiten tatsächlich eintreten sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen.



Solche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf unsere finanziellen Geschäftsergebnisse, einschließlich unserer vergangenen Betriebsverluste, unsere Fähigkeit zur Beschaffung zusätzlicher Mittel zur Fortführung unserer Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit zur erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung von Infinitus, unsere Fähigkeit zum Abschluss von Vereinbarungen mit kommerziellen Fluggesellschaften, die es uns erlauben werden, unsere Ausrüstung an ihren Flugzeugen zu installieren, Änderungen des regulatorischen Umfelds in den USA und anderen Ländern, in denen wir eine Geschäftstätigkeit planen, unsere Fähigkeit zur Rekrutierung und Bindung von wichtigem Führungspersonal und anderen Mitarbeitern, Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer, unsere Fähigkeit zur Identifizierung und Verfolgung der Entwicklung geeigneter Produkte sowie Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission der USA beschrieben sind. Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind nur zum Datum dieser Mitteilung gültig, und wir beabsichtigen nicht, hierin enthaltene zukunftsbezogene Aussagen bei Erhalt neuer Informationen, zukünftigen Ereignissen, veränderten Umständen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.



OTS: Airborne Wireless Network newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121502 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121502.rss2



Pressekontakt: info@airbornewirelessnetwork.com +1-805-583-4302 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg