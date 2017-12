TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/06/17 -- Body and Mind Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Deploy Technologies Inc. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Company through its wholly owned subsidiary, Nevada Medical Group LLC, cultivates and retails flower, oil extracts, and edible cannabis related products, from its 20,000 square foot facility located in Clark County, Nevada. The products are distributed under the "Body and Mind" brand which has become successfully recognized on industry related websites such as Weedmaps.

Body and Mind Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de Deploy Technologies Inc. a ete approuve pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com a la date de negociation.

La societe, par l'intermediaire de sa filiale en propriete exclusive, Nevada Medical Group LLC, cultive et commercialise des fleurs, des extraits d'huile et des produits comestibles a base de cannabis dans son usine de 20 000 pieds carres situee dans le comte de Clark, au Nevada. Les produits sont distribues sous la marque "Body and Mind" qui a ete reconnue avec succes sur des sites Web lies a l'industrie tels que Weedmaps.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Body and Mind Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): BAMM ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en circulation: 47 066 876 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour emission: 9 469 427 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 09689V 10 0 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: US 09689V 10 0 8 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: le 7 decembre/December 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end/Cloture de l'exercice financier: July 31/le 31 juillet ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: New Horizon Transfer Inc. ----------------------------------------------------------------------------

