In der Champions League hat Borussia Dortmund gegen Real Madrid mit 2:3 verloren, Leipzig verlor zeitgleich 1:2 gegen Istanbul. Beide deutschen Mannschaften müssen sich damit mit der Europa League begnügen.

In Madrid erzielte Borja Mayoral in der 9. Spielminute das erste Tor der Partie für die Gastgeber. Keine fünf Minuten später baute Cristiano Ronaldo die Führung weiter aus. Der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang traf kurz vor Ende der ersten Hälfte per Kopfball nach einer Flanke von Marcel Schmelzer. In der 48. Minute schoss Aubameyang den Ausgleichstreffer.

Lucas Vázquez brachte in der 81. Spielminute die Königlichen erneut in Führung.