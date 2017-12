Die Integration mit der Apple TV App, der Siri Remote und der universellen Suche machen das Finden und Abspielen von Prime Video Favoriten für die Zuschauer bemerkenswert einfach

Prime Video auf Apple TV kommt gerade rechtzeitig zur Premiere der zweiten Staffel von The Grand Tour am 8. Dezember

(NASDAQ: AMZN) Amazon gab heute bekannt, dass die Prime Video App auf Apple TV 4K und früheren Generationen von Apple TV in über 100 Ländern verfügbar ist. Mitglieder von Prime Video haben nun noch mehr Möglichkeiten, preisgekrönte und von Kritikern gefeierte Titel, einschließlich Amazon Original Movies, Prime Originals sowie Hollywood-Blockbustern und TV-Serien ebenso wie über 140 Kanal-Abonnements in den USA und 95 in Großbritannien, Deutschland und Österreich, zu streamen. Ab morgen können Kunden Thursday Night Football (American Football, der jeden Donnerstagabend gespielt wird) live auf Apple TV 4K und Apple TV genießen. Amazons Bibliothek mit 4K-HDR-Titeln (High Dynamic Range) ist auf Apple TV 4K verfügbar. Das Finden von Inhalten auf Prime Video ist für Apple-TV-Zuschauer mit der Apple TV App, Siri Remote und der universellen Suche in ausgewählten Ländern bemerkenswert einfach.

"Es gibt nichts, was uns mehr begeistert, als unsere Kunden glücklich zu machen, und wir freuen uns sehr, dass sie ab sofort Prime Video auf Apple TV streamen können", sagte Mark Eamer, der Vice President von Prime Video. "Die App kommt gerade rechtzeitig für die mit Spannung erwartete neue Staffel von The Grand Tour,die am 8. Dezember startet,und Prime Video Mitglieder, die auf dem Apple TV 4K streamen, kommen in den Genuss des außergewöhnlichen Fernseherlebnisses von 4K HDR."

Besitzer von Apple TV auf der ganzen Welt haben ab sofort Zugriff auf Amazon Original Movies und Prime Originals wie The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel und The Tick sowie auf die bevorstehenden Premieren von Jean-Claude Van Johnson am 15. Dezember und Phillip K. Dick's Electric Dreams am 12. Januar.Prime Video bietet eine breite Palette preisgekrönter Kinderinhalte, darunter Tumble Leaf, Kekse für die Maus im Haus und Ein verschneiter Tag, ebenso wie beliebte Lizenztitel, die jeden Monat neu hinzugefügt werden.

Über Prime Video

Amazon Video ist ein Premium-On-Demand-Unterhaltungsdienst, der seinen Mitgliedern größte Auswahl hinsichtlich dessen bietet, was sie sehen und wie sie es sehen. Prime Video bietet Tausende von Filmen und TV-Sendungen, darunter populäre lizenzierte Inhalte sowie von Kritikern gefeierte und preisgekrönte Prime Originals aus Amazon Studios wie The Tick, die meistgesehene Prime-Video-Serie weltweit, The Grand Tour von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sowie preisgekrönte Serien wie The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle und viele mehr, zum unbegrenzten Streamen im Rahmen einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft an. Prime Video ist ab sofort darüber hinaus für Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt unter www.primevideo.com verfügbar.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime-Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/about. Folgen Sie außerdem @AmazonNews.

