Die Anzahl der Hektare in der biologischen Landwirtschaft in Portugal ist zwischen 2012 und 2016 um 45.000 gestiegen, so neuste Zahlen von Eurostat. Das Land hatte bis Ende 2016 knapp über 245.000 ha, die für den biologischen Anbau von Erzeugnissen genutzt werden. Das sind 22% mehr als 2012. Für diese Ertragsart sind 6,75% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche vorbehalten....

