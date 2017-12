DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Reformplänen der EU:

"Jean Claude Juncker stellt damit freilich auch die Machtfrage: Was Brüssel an politischem Einfluss gewinnt, werden Berlin und Paris logischerweise verlieren. Nicht nur die beiden großen Euro-Staaten, sondern auch die meisten anderen wollen sich das nicht bieten lassen. Immer noch stehen viele Regierungen unter dem Druck nationalpopulistischer Parteien am rechten und linken Rand. In solchen Zeiten ist die Neigung, Brüssel und der EU derart bedeutende Befugnisse zu übertragen, nicht ausgeprägt. In diesem Machtpoker hat Juncker daher schlechte Karten."/ra/DP/jha

AXC0012 2017-12-07/05:35