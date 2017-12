BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum IOC-Verdikt gegen Russland:

"Um die Sanktion einzuordnen, bedarf es eines Rückblicks: Noch nie in seiner 123-jährigen Historie ist das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, derart hart gegen eine Nation vorgegangen; nie zuvor wurde ein mutmaßlich staatlich gelenkter Sportschwindel vergleichbar konsequent bestraft; bei keiner Auflage der Winter- und Sommerspiele hat es schon im Vorfeld ein deutlicheres Signal im Anti-Doping-Kampf gegeben. Russlands Athleten von dem in neun Wochen startenden Sportspektakel in Pyeongchang auszuschließen und nur jene zuzulassen, die nachweislich unbelastet sind, ist eine bahnbrechende Entscheidung. Sie gibt dem Sport dieser Tage zumindest ansatzweise ein wenig Glaubwürdigkeit zurück und verleiht den Ringe-Männern mit ihrem Anführer Thomas Bach einen deutlichen Imageaufschwung."/ra/DP/jha

