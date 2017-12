FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Nahost-Friedensprozess:

"Entzündet Trumps Ankündigung in der arabischen und der islamischen Welt einen Flächenbrand? Warnungen gibt es genug. Deshalb hat Trump vor sechs Monaten eine Entscheidung zu Jerusalem zurückgestellt. Nun glaubt er, dass die Zeit dafür reif sei. Das hat damit zu tun, dass der Palästina-Konflikt in den vergangenen Jahren für die arabische Welt stark an Bedeutung eingebüßt hat und vor allem für Saudi-Arabien nicht mehr die oberste Priorität darstellt. Riads Hauptfeind ist nicht Israel, sondern Iran. (...) Riad und Kairo haben sich damit abgefunden, dass Israel im Palästina-Konflikt der Stärkere ist; seine Siedlungspolitik lässt eine Zwei-Staaten-Lösung nicht zu. Es zeichnet sich aber ab, dass der Norden der Sinai-Halbinsel (...) als Ersatzland für die Palästinenser vorbereitet wird."/ra/DP/jha

