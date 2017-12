Gold: Kursgewinne sind hier keine Thema - warum auch?

Gold ist und bleibt der sichere Hafen für schlechte Zeiten. Auch wenn derzeit alle Welt hinter Bitcoin & Co. her rennt, ist das gelbe Edelmetall de facto die Krisenwährung schlechthin. Das zeigt sich einmal mehr an der großen Beliebtheit von Gold. Völlig zu Recht, wie wir meinen.

Beliebte Gold-Fonds. Während US-Amerikaner derzeit wie verrückt Aktien kaufen und der Wall Street zu einem Höhenflug verhelfen, stehen Europäer eher auf Gold-ETFs. Das zeigen die jüngsten Daten des Branchenverbandes World Gold Council. Im Rest der Welt waren im November bei den mit Golf hinterlegten ETFs (Exchange Traded Funds) und ETCs (Exchange Traded Commodities) Abflüsse zu verzeichnen.

Ganz anders in Europa. Der alte Kontinent sorgt im Alleingang dafür, dass insgesamt deutliche Zuflüsse beobachtet wurden. Diese lagen bei 15,8 Tonnen und einem Gegenwert von etwa 622 Mio. US-Dollar. In Nordamerika flossen 5,4 Tonnen ab. Weltweit lag der Zufluss bei 9,1 Tonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...