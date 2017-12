Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GROKO - In der Debatte in der SPD um eine Neuauflage der großen Koalition mahnt Parteichef Martin Schulz am Vorabend des Parteitags zu Verantwortungsbewusstsein. "Es geht nicht allein um die SPD", sagte Schulz. "Es geht um die Frage, wie wir unserer Verantwortung für Deutschland und Europa gerecht werden", ergänzte er. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GROKO - Der SPD-Parteitag wird nach Einschätzung von Fraktionschefin Andrea Nahles den Weg für Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung freimachen. In einem Interview sagte Nahles: "Der Parteitag entscheidet, Aber wir sollten mit der Union ergebnisoffen reden." Auf Nachfrage, was passiere, wenn der Parteitag gegen die Aufnahme von Gesprächen votieren würde, sagte die SPD-Politikerin: "Ich gehe davon aus, dass sich diese Frage gar nicht erst stellt." (Bild S.3)

BÜRGERVERSICHERUNG - Ex-Linde-Chef und Top-Manager Wolfgang Reitzle kritisiert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt die von der SPD geforderte Bürgerversicherung. Sie sei der direkte Weg in die Absenkung des Niveaus der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Reitzle fordert: "Keine Einheitsversicherung!" Das Argument der SPD, mit einer Bürgerversicherung würde mehr Gerechtigkeit für die gesetzlich versicherten Bürger geschaffen werden - bestmögliche Versorgung im medizinischen Sinn - sei schlicht falsch. (Handelsblatt S. 48)

BÜRGERVERSICHERUNG - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Plänen der SPD, im Gesundheitswesen eine Bürgerversicherung einzuführen, eine Absage erteilt. "Die Einführung einer Bürgerversicherung wäre auch für die heute gesetzlich Versicherten mit erheblichen Nachteilen verbunden", sagte Laschet dem Kölner Stadt-Anzeiger. Am Donnerstag beginnt der Bundesparteitag der SPD in Berlin. Die Partei muss darüber entscheiden, ob sie bereit ist, eine große Koalition mit der CDU einzugehen. Die Einführung der Bürgerversicherung war von der SPD bislang als eine Bedingung für den Abschluss einer Zusammenarbeit mit der Union genannt worden. (Kölner Stadt-Anzeiger)

SANIERUNGSQUOTE - Der Bundesverband der deutschen Wohnungsunternehmen GdW warnt vor den Folgen einer europaweiten Sanierungsquote für Mietwohnungen. "In Deutschland könnten die 750 kommunalen und öffentlichen Wohnungsunternehmen mit 2,3 Millionen Wohnungen von der geplanten verpflichtenden Sanierungsrate betroffen sein", heißt es in einem Brief des GdW gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund. Der zuständige Ausschuss des EU-Parlaments hatte vor einigen Tagen mehrheitlich dafür gestimmt, eine entsprechende Richtlinie so zu ändern, dass künftig jedes Jahr drei Prozent aller öffentlichen Wohnungen energetisch saniert werden müssten, um mehr Energie zu sparen. (Welt S. 13)

ARBEITSZEIT - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Union aufgerufen, in einer möglichen neuen großen Koalition die Bürger auf eine längere Lebensarbeitszeit einzustimmen. "Wir müssen den Leuten jetzt die Wahrheit sagen", sagte Verbandsgeneralsekretär Wolfgang Steiger der Rheinischen Post. "Die Menschen müssen länger arbeiten als jetzt, sonst wird es nicht gehen." Sie würden immer älter, aber der Rentenbeitrag könne nicht erhöht und das Renteneintrittsalter, das in den nächsten Jahren auf 67 Jahre ansteigen wird, nicht gesenkt werden. "Das würde alle überfordern." (Rheinische Post)

SÜDAMERIKA - Geheimpapiere beweisen, das die EU einen schnellen Pakt mit Südamerika anstrebt, der 800 Millionen Konsumenten umfasst. Doch ein Skandal um Gammelfleisch und Korruption in Brasilien zeigen, was Verbrauchern drohen könnte. (SZ S. 18)

BND - Berthold Beitz, der mächtigste Wirtschaftsführer der jungen Bundesrepublik, war lange Zeit in engstem Austausch mit Reinhard Gehlen, dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Das zeigt nun dessen geheimes Privatarchiv. (SZ S. 17)

