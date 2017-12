Osnabrück (ots) - Linke: Der SPD droht bei neuer Groko der Untergang



Parteichef Riexinger warnt Sozialdemokraten vor Parteitag



Osnabrück. Die Links-Partei hat die SPD vor deren Parteitag am Donnerstag gewarnt, erneut eine Große Koalition mit der Union einzugehen. Vorsitzender Bernd Riexinger sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "Es drohen nicht nur vier weitere Jahre müden Regierens ohne Plan und Ziel, sondern auch der Untergang der SPD." Er ermahnte die Sozialdemokraten, in möglichen Gesprächen mit der Union Maßnahmen gegen die soziale Spaltung durchzusetzen, wenn sie ihr Profil nicht gänzlich aufgeben wollten. Riexinger bezeichnete die elf vom SPD-Vorstand in einem Antrag zum Parteitag aufgestellten Bedingungen als "einen Anfang", ein gerechteres Deutschland bleibe so aber unerreichbar.



