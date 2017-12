Liebe Leser,

in den vergangenen Wochen kam es im Relative Stärke Index zu einem Verkaufssignal auf ganz hohem Niveau. Die Allianz-Aktie kletterte auf ein neues Jahreshoch bei rund 205 Euro und ging anschließend in eine Korrekturbewegung über. Diese wurde durch das Verkaufssignal ausgelöst, sorgte in den darauffolgenden Wochen jedoch nicht zu stark fallenden Kursen.

Einschätzungen zum Chartbild: Kein großer Verkaufsdruck zu erkennen!

Neben dem Relative Stärke Index hat auch ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...