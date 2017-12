The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0TF4G6 WL BANK AG PF.R235 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1H3EQ8 STADT HAMBURG LSA A.8/12 BD00 BON EUR N

CA LBFM XFRA DE000A1RE0R3 LDKRBK.BAD MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2D9Q7 UC-HVB OPF.1323 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000109624 OUTOKUMPU OYJ 14-19 BD00 BON EUR N

CA 4GBA XFRA XS0333225000 GABUN 07/17 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA BE6245875453 OMEGA PHARMA INV.12/17 BD01 BON EUR N

CA RL3H XFRA DE000A1ZAEM0 RENA LANGE 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ5WGK4 DZ BANK IS.E.8009 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4NZ7 LB.HESS.THR.CARRARA06G/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA US80280JDB44 SANTANDER BK 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0828005909 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1002934120 NATL AUSTR. BK 13/17 MTN BD01 BON CAD N

CA XFRA AT000B049135 UNICR.BK AUS. 11-17 122 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1F84 BAY.LDSBK.IS. 12/17 BD02 BON EUR N

CA 8TFA XFRA USU8812LAA99 TERRAFORM PO.O.15/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0863583281 EUROCHEM GL.INV.12/17REGS BD02 BON USD N

CA DJEM XFRA LU0110014080 ALL.CORP.BD.EUROPA.HY.AEO FD00 EQU EUR N