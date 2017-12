FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.322 EUR

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.169 EUR

MO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.036 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.254 EUR

ZMA XFRA GB00BMHTHT14 ZPG PLC 0.043 EUR

WB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.339 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.326 EUR

WMT XFRA US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.432 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.106 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.389 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.076 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.364 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.127 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.334 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.063 EUR

NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.042 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.178 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.423 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.508 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.821 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.102 EUR

KO71 XFRA US48122U2042 SISTEMA GDR REGS 1/50 0.197 EUR

IPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.491 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.571 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.322 EUR

GCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01 0.152 EUR

PSG XFRA US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01 0.102 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.322 EUR

FEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.085 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.144 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.559 EUR

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.322 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.635 EUR

BR6 XFRA US0673831097 BARD -C.R.- INC. DL -,25 0.220 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.533 EUR