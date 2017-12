FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

FKQ1 XFRA LU0271177593 DEKA-GL CONVERGENCEAKT.TF 1.160 EUR

DED2 XFRA LU0133666759 DEKA-CONVERG.AKTIEN TF 0.120 EUR

DED3 XFRA LU0133666676 DEKA-CONVERG.AKTIEN CF 0.160 EUR

DED6 XFRA LU0100187060 DEKA-EUROPAVALUE CF 0.050 EUR

DED4 XFRA LU0100186849 DEKA-EUROPAVALUE TF 0.020 EUR

DED1 XFRA LU0075131606 DEKA-EUR.NEBENWERTE TF(A) 0.010 EUR

DKD XFRA LU0064405334 DEKALUX-USA TF 0.200 EUR

DED5 XFRA LU0062625115 DEKALUX-EUROPA TF (A) 0.120 EUR

OG77 XFRA DE0009780569 W+W QUALITY SEL.AK.EUROP. 0.600 EUR

FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 0.920 EUR

FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.490 EUR

FK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.660 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.270 EUR

OG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 1.020 EUR

FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 3.810 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.610 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.237 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.652 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.093 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.051 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.423 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.097 EUR

WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.711 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.059 EUR

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.082 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.076 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.152 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.152 EUR

BRD XFRA US1055321053 BRASKEM PFD ADR/2 O.N. 0.656 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.321 EUR

UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.296 EUR

FHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 1.210 EUR