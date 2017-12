FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SKO XFRA US8119041015 SEACOR HOLDINGS DL-,01

GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50

YOW XFRA JE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTD

LYQC XFRA FR0007085501 LYX.MSCI E.(DR)UC.E.D-EO

7C5 XFRA CA1421731037 CARL DATA SOLUTIONS INC.

GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01

P9F1 XFRA US36117V1052 FUTURE FINTECH GRP

7SU XFRA US86614U1007 SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1