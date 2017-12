Frankfurt - Der Bitcoin hat die nächste Runde Rekordmarke überwunden. Nachdem die bekannteste Kryptowährung am Mittwochmorgen erstmals mehr als 12'000 US-Dollar gekostet hatte, stieg sie am Abend auch noch über 13'000 Dollar. Auf der grossen Handelsplattform Bitstamp wurden in der Spitze fast 13'085 Dollar je Bitcoin erreicht.

Als wesentlicher Grund für den jüngsten Kurssprung gilt die baldige Einführung von Terminkontrakten auf Bitcoins. Damit stösst die Digitalwährung in das traditionelle Finanzgeschäft vor. Das dürfte vor allem Profianleger anlocken, was vielen Bitcoin-Fans aber weniger gefallen dürfte. Denn "Mainstream" war gerade nicht die ursprüngliche Idee hinter der Digitaldevise. Vielmehr sollte eine Alternative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...