FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel wenig Bewegung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1791 US-Dollar. Das war geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1817 (Dienstag: 1,1847) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten aus Deutschland zur Produktion sowie aus den USA zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zu den Konsumentenkrediten für Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Außerdem wird EZB-Chef Mario Draghi in Frankfurt an einer Pressekonferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) teilnehmen./tos/das

ISIN EU0009652759

AXC0028 2017-12-07/07:29