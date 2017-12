Ein SPD-Bundesparteitag entscheidet heute (Donnerstag) in Berlin, ob die Parteispitze mit der Union über die Bildung einer Bundesregierung sprechen soll.

In Berlin entscheidet die SPD heute nicht nur über mögliche Regierungsgespräche mit der Union, sondern auch über eine Wiederwahl von Parteichef Martin Schulz. Die SPD-Spitze um Schulz will mit der Unionsführung in der kommenden Woche zunächst ausloten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...