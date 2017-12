Das Halbleitergeschäft kam 2014 durch die Akquisition von AZ Electronic Materials zu Merck. In diesem Zuge stieß auch Nambiar zum Unternehmen. Der 43-Jährige leitet zurzeit das Biopharma- und das Consumer-Health-Geschäft in Indien. In seiner künftigen Funktion soll er an Kai Beckmann, CEO Performance Materials und Mitglied der Geschäftsleitung, berichten.

Nambiar folgt damit auf Rico Wiedenbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...