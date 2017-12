FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax am Donnerstag in den Handel gehen. Der Broker IG Markets taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,25 Prozent höher auf 13 032 Punkte. An der Handelsspanne der vergangenen schon fast vier Wochen ändert sich somit nichts, der Dax pendelte in diesem Zeitraum zwischen etwa 12 800 und 13 200 Zählern.

USA: - TECH-TITEL HOLEN AUF - In den USA haben die seit einer Woche immer wieder unter Druck stehenden Indizes an der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch zugelegt und die Standardwerte hinter sich gelassen. So gewann der Nasdaq 100 0,45 Prozent auf 6293,05 Punkte.

ASIEN: - TEILWEISE ERHOLUNG - Asiens Börsen haben sich am Donnerstag etwas von ihrem gestrigen Rückschlag erholt. Vor allem die Kurse in Japan legten zu. Die gute Entwicklung der Tech-Werte in den USA wirkte dabei als Stütze. Auch die Kurse in Australien und Hongkong stiegen. In Festland-China sah es dagegen mau aus.

DAX 12.998,85 -0,38% XDAX 13.009,97 0,02% EuroSTOXX 50 3.561,57 -0,25% Stoxx50 3.160,38 0,14% DJIA 24.140,91 -0,16% S&P 500 2.629,27 -0,01% NASDAQ 100 6.293,05 0,45% Nikkei 225 22.498,03 1,4% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,67 0,05% Bund-Future Settlement 163,78 -0,07%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,18 DOLLAR - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel wenig Bewegung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1792 US-Dollar. Das war geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1817 (Dienstag: 1,1847) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1792 -0,03% USD/Yen 112,54 0,29% Euro/Yen 132,70 0,26%

ROHÖL:

Brent (Februar-Lieferung) 61,33 0,13 USD WTI (Januar-Lieferung) 56,03 0,07 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0029 2017-12-07/07:34