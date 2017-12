Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alibaba Group Holding +2,17% auf 172,63, davor 7 Tage im Minus (-11,63% Verlust von 191,19 auf 168,96), American Express -0,51% auf 98,21, davor 6 Tage im Plus (5,61% Zuwachs von 93,47 auf 98,71), European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts -0,01% auf 92,392, davor 6 Tage im Plus (0,3% Zuwachs von 92,12 auf 92,4), European Lithium-23,5% auf 0,179, davor 6 Tage im Plus (249,25% Zuwachs von 0,07 auf 0,23), TUI AG -0,88% auf 15,76, davor 5 Tage im Plus (6,07% Zuwachs von 14,99 auf 15,9), Valeant -5,07% auf 16,85, davor 5 Tage im Plus (8,23% Zuwachs von 16,4 auf 17,75), Carl Zeiss Meditec -0,7% auf 50,89, davor 4 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 48,75 auf 51,25), Drillisch -0,16% auf 67,4, davor 4 Tage im Plus (5,91% Zuwachs von 63,74 auf 67,51),...

