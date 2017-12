St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich am InsurTech-Unternehmen INZMO. Das estnische Start-up ermöglicht einen durchgängig digitalisierten B2B2C-Versicherungsprozess, der alle wesentlichen Schritte umfasst - vom Vertragsabschluss über die Verwaltung von Verträgen, und Partnerschaften bis zur Schadenmeldung. Helvetia Versicherungen sammelt mit INZMO bereits seit Juni 2017 operative Erfahrungen.

Der Helvetia Venture Fund hat einen einstelligen Millionenbetrag in das InsurTech-Unternehmen INZMO aus Estland investiert. Mit der Technologie von INZMO können Verbraucher online über die Smartphone-App oder in den Geschäften der kooperierenden Einzelhändler ihren Versicherungsbedarf sofort decken. In wenigen Minuten können Versicherungspolicen abgeschlossen und anschliessend verwaltet werden. Zudem können Kunden Schadenfälle direkt via App melden und erledigen lassen.

INZMO wurde bei den StartUp Europe Awards im Mai 2017 von der Europäischen Kommission als bestes Fintech-Unternehmen in Europa ausgezeichnet.

Das Start-up und Helvetia sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...