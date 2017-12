ABIVAX präsentiert in Plenarsitzung auf der 8. internationalen Konferenz über 'HIV Persistence During Therapy'

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz ABIVAX präsentiert in Plenarsitzung auf der 8. internationalen Konferenz über 'HIV Persistence During Therapy' 07.12.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ABIVAX präsentiert in Plenarsitzung auf der 8. internationalen Konferenz über "HIV Persistence During Therapy"

* Konferenz gilt als Referenzveranstaltung für HIV Reservoire & Eliminierungsstrategien * Daten bestätigen die Ergebnisse aus einer früheren Studie, dass der antivirale HIV-Wirkstoff ABX464 das HIV-DNA-Reservoir in CD4+ T-Zellen verringert * Präsentation neuer Daten zur entzündungshemmenden Wirkung von ABX464 im Darmgewebe

Paris, 07. Dezember 2017, 8:00 Uhr MEZ - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen, welches das Immunsystem nutzt, um eine funktionelle Heilung für HIV sowie Behandlungen für entzündliche/autoimmune Erkrankungen und Krebs zu entwickeln, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf der 8. Internationalen Konferenz zur HIV Persistenz während der Behandlung (8. International Conference on "HIV Persistence During Therapy") präsentieren wird. Die Konferenz findet vom 12. - 15. Dezember im Marriott Biscayne Bay Resort in Miami, Florida, USA, statt.

Die Präsentation von Dr. Ross Cranston, M.D., vom Irsi Caixa AIDS-Forschungsinstituts in Barcelona, Spanien, ist für Freitag, den 15. Dezember 2017, 17:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr EST) geplant.

Im Mittelpunkt der Präsentation von Dr. Cranston wird die klinische Phase-2a-Studie ABX464-005 von ABIVAX mit seinem antiviralen Leitwirkstoffkandidaten ABX464 stehen. ABX464 hat bereits in klinischen Studien gezeigt, dass es das latente virale HIV-Reservoir reduzieren kann. Neue Daten aus der laufenden klinischen Phase-2a-Studie zeigen das Sicherheits-, pharmakokinetische und pharmakodynamische Profil von ABX464. Dr. Cranston sagte: "Diese Daten bestätigen die Fähigkeit von ABX464, die virale DNA zu reduzieren und zeigen die gute Verträglichkeit des Wirkstoffkandidaten für Patienten. Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend und unterstreichen das Potenzial von ABX464."

Jean-Marc Steens, M.D., Chief Medical Officer von ABIVAX, fügte hinzu: "Wir werden neue Daten zur entzündungshemmenden Wirkung von ABX464 im Darmgewebe präsentieren. Diese Daten sind sehr ermutigend und unterstützen die weitere Entwicklung von ABX464 für die Behandlung von HIV und Colitis ulcerosa. Wir freuen uns, dass unsere Ergebnisse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf so großes Interesse gestoßen sind und schauen einem offenen Dialog über die zukünftige Entwicklung von ABX464 mit Spannung entgegen."

Über ABIVAX

ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf das Immunsystems zur Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung viraler und entzündliche Erkrankungen sowie Krebs fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei Technologie-Plattformen zur Identifikation von antiviralen Wirkstoffkandidaten, Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und polyklonalen Antikörper. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung zur Validierung seiner Fähigkeit, eine funktionelle Remission von Patienten mit HIV/AIDS induzieren zu können. ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert und zusätzlich eine starke entzündungshemmende Wirkung zeigt, die das Unternehmen zur Zeit im Rahmen einer Phase-2a-Proof-of-Concept-Studie an Patienten mit Colitis ulcerosa weiter untersucht. Darüber hinaus besitzt ABIVAX einen Immunverstärker in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Krebs sowie zahlreiche präklinische Kandidaten gegen eine Reihe zusätzlicher Viren (z.B. Respiratorisches Syncytial Virus (RSV), Influenza und Dengue), von denen einige in den nächsten 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR0012333284 - Mnémo: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontakte

ABIVAX Finance Didier Press Investors LifeSci Advisors Blondel Relations Chris Maggos [1]didier.blondel@abivax Europe [1]chris@lifesciadvisors.com

.com +33 1 53 83 08 41 ALIZE RP +41 79 367 6254 1. 1. Caroline mailto:chris@lifesciadvisor

mailto:didier.blondel@a Carma- s.com

bivax.com gnol/Aurore Gangloff [1]abivax@a lizerp.com +33 6 64 18 99 59 1. mailto:abi vax@alizer p.com US Media LifeSci Public Press Relations Matt Relations Middleman, M.D. and [1]matt@lifescipublicrel Investors ations.com +1 646 627 Germany MC 8384 1. Services AG mailto:matt@lifescipubli Anne crelations.com Hennecke [1]anne.hen necke@mc- services.eu +49 211 529 252 22 1. mailto:an ne.hennecke @mc-ser vices.eu

07.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

636585 07.12.2017

AXC0034 2017-12-07/08:00