Erfolgreicher Börsengang der Deutsche Industrie Grundbesitz AG

- Spezialist für deutsche Light Industrial Immobilien - Fokus auf Immobilien mit Wertsteigerungspotential und regionaler Diversifizierung - REIT-Status angestrebt

Die Aktien der Deutsche Industrie Grundbesitz AG sind seit heute an der Börse Berlin notiert. Der Börsengang erfolgte im Rahmen eines technischen Listings durch Zulassung sämtlicher 15.000.048 Aktien zum Handel im regulierten Markt der Börse Berlin.

Die Aktien werden unter:

- dem Börsenkürzel "JB7" - der ISIN: DE000A2G9LL1 und - der WKN: A2G9LL

gehandelt.

Die Geschäftstätigkeit der Deutsche Industrie Grundbesitz AG konzentriert sich auf den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und den Verkauf von Light Industrial Immobilien in Deutschland. "Light Industrial" versteht sich als Oberbegriff für eine Vielzahl verschiedener Betriebstypen des Industriegewerbes und umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern auch deren Verwaltung und Produktion. Bei "Light Industrial Immobilien" handelt es sich daher typischerweise um Gewerbehöfe, Logistikimmobilien (Lagerhallen, Umschlaghallen, Distributionshallen und Speziallager) oder Industrieimmobilien, die von gewerblichen Nutzern in den meisten Fällen zur Lagerung, Konfektionierung oder als kleinere Produktionsstätten genutzt werden.

Ziel ist es, durch weitere Akquisitionen, laufende Investitionen in das vorhandene Immobilienportfolio und ein strategisches Asset- und Portfolio Management ein stetiges, nachhaltiges und profitorientiertes Ertragswachstum zu generieren. Dies soll mit einem möglichst ausgeglichenen und regional gut diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf den deutschen Markt geschehen.

Aufgrund intensiver und langjähriger Erfahrung und umfangreicher Kenntnis des gewerblichen Immobilienmarktes seitens des Managements können Wertsteigerungspotentiale frühzeitig erkannt und diese mit angemessenen Entwicklungskonzepten ausgeschöpft werden, wozu auch Revitalisierungen und die Optimierung von Mieterstrukturen gehören.

Das Portfolio besteht (einschließlich eines erworbenen, aber noch nicht in Besitz übergegangenen Objektes) derzeit aus 10 Standorten mit einem Marktwert von fast 88 Mio. EUR, einer Gesamtmietfläche von 338.420 m² und einer annualisierten Nettokaltmiete von 9,4 Mio. EUR. Die regionale Verteilung reicht dabei von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bis nach Thüringen.

Die Aktionärsstruktur zum Zeitpunkt des Börsengangs setzt sich aus institutionellen und privaten Investoren aus mehreren europäischen Ländern zusammen. Die Obotritia Capital KGaA ist die maßgebliche Aktionärin und unterstützt der Deutsche Industrie Grundbesitz AG durch die Erbringung von Dienstleistungen.

Die Gesellschaft wurde von der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main als Listing Agent begleitet.

Main als Listing Agent begleitet.

Das Unternehmen strebt kurzfristig die Erlangung des REIT-Status an, was zu einer Befreiung der Gesellschaft von der Körperschaft- und Gewerbesteuer führen würde.

Weitere Informationen finden sich unter:

www.deutsche-industrie-grundbesitz.de

Kontakt: Deutsche Industrie Grundbesitz AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. 0331 740 076 535

