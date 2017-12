Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Maria Empfängnis" geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach dem Kursdebakel an der Börse im Zuge neuer Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung will der Möbelhändler Steinhoff seine Liquidität aufbessern. Es habe Interessensbekundungen von Dritten an einigen Unternehmensteilen gegeben, die nicht zum Kerngeschäft gehörten, teilte das Unternehmen mit. Eine Transaktion werde die Liquidität um 1 Milliarde Euro verbessern. Zudem werde die Tochter Steinhoff International Holdings NV sich selbst refinanzieren. Dank ihres hohen Barmittelzuflusses werde der Tochter die Refinanzierung zu besseren Konditionen gelingen als bei der Konzernmutter. Diese Maßnahmen sollen die Liquidität des MDAX-Konzerns um 2 Milliarden Euro aufpolstern. Mit Blick auf den Rücktritt des Unternehmenschefs teilte Steinhoff mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Finanzvorstand in den jüngsten Skandal verwickelt sein könnte. Ben La Grange werde deshalb seine Funktion bei Steinhoff weiter ausfüllen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Uniper SE, Vorlage Strategie-Bericht für 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm -EU 11:00 /BIP 3Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 2. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2041 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR Auktion 0,30-prozentiger inflationsgebundener Anleihe mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 Auktion 5,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 im Gesamtvolumen von 3-4 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsgebundener Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen 20 Mrd HUF Auktion 3,25.prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.498,03 1,45 Schanghai-Comp. 3.274,35 -0,59 DAX 12.998,85 -0,38 DAX-Future 13.008,50 0,02 XDAX 13.009,97 0,02 MDAX 26.378,28 -2,23 TecDAX 2.474,72 -0,64 EuroStoxx50 3.561,57 -0,25 Stoxx50 3.160,38 0,14 Dow-Jones 24.140,91 -0,16 S&P-500-Index 2.629,27 -0,01 Nasdaq-Comp. 6.776,38 0,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,67 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kurzen Zwischenerholung und einem freundlichen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag dank einer Stabilisierung an der Wall Street. "Die Fundamentaldaten haben sich nicht wirklich geändert, also dürften Investoren jetzt nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten", sagt Jingyi Pan, Marktstrategin bei IG Group. Die Volatilität dürfte jedoch weitergehen vor dem großen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und neuen Handelsdaten aus China.

Rückblick: Etwas leichter - Für ausländische Anleger seien Gewinnmitnahmen attraktiv, hieß es. Investoren aus dem Dollar-Raum sicherten sich damit neben den Kurs- auch noch deutliche Währungsgewinne in Europa. Gleichzeitig fehle es an frischen Käufern, denn mit Blick auf das Jahresende würden die Bücher allmählich geschlossen und für Neuinvestitionen in Richtung 2018 sei es noch zu früh. Dazu tauchten neue politische Sorgen auf: US-Präsident Trump beschwöre möglicherweise eine Eskalation in Nahost herauf mit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, hieß es. Dazu läuft am Freitag die Schuldenermächtigung für die US-Regierung aus, so dass ein sogenannter "Shutdown" droht. Entsprechend ging die Flucht in sichere Häfen wie Yen und Anleihen weiter. Vor allem bei Technologiewerten ging es weiter abwärts. Novo Nordisk gewannen gegen den Trend 3,4 Prozent, gestützt von einer US-Zulassung eines Diabetes-Medikaments.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Ein regelrechtes Blutbad mit einem Absturz um über 63 Prozent erlebten Steinhoff. Im Tagestief mutierte sie sogar zum "Penny-Stock". Steinhoff hatte mit neuen Informationen zu Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung und deswegen der Verschiebung der Zahlenvorlage auf unbestimmte Zeit schockiert. Außerdem trat der Vorstandschef mit sofortiger Wirkung zurück. Für Delivery Hero ging es um 4,5 Prozent abwärts, belastet davon, dass gleichzeitig eine Kapitalerhöhung und eine Aktienplatzierung durchgeführt wurde. Commerzbank litten unter einem neuen Kursziel von Goldman Sachs, das zwar höher ist als das alte, aber dennoch deutlich unter dem aktuellen Kursv liegt. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Deutsche Post fielen um 2,7 Prozent, belastet von der Ausgabe einer Wandelanleihe. Weiter kräftig abverkauft wurden Halbleiterwerte: Siltronic fielen um 4,5 Prozent, auch andere Technologiewerte wie S&T oder SLM Solutions gaben um 4 Prozent nach. Prosiebensat1 ragten mit knapp 3 Prozent Plus hervor. Die neue Strategie und Konzernstruktur kamen gut an.

XETRA-NACHBÖRSE

Singulus gewannen nach der Mitteilung über den Abschluss der Kapitalerhöhung 3 Prozent, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Steinhoff konnten sich von ihrem Einbruch kaum erholen und legten um 1 Prozent zu. Das Unternehmen hatte nachbörlisch mitgeteilt, seine Liquidität aufbessern zu wollen um insgesamt 2 Milliarden Euro. Nachrichtenlos rückte die Sixt-Aktie um 2,5 Prozent vor.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Nach einer eineinhalbtägigen Talfahrt stabilisierten sich die Aktienkurse. Die technologielastige Nasdaq legte leicht zu, nachdem hoch bewertete Technologieaktien zuletzt verstärkt verkauft worden waren, belastet von Umschichtungen in andere Sektoren. Home Depot kündigte zwar ein 15 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm und bekräftigte die Jahresprognose, doch hatten Analysten beim Ausblick mehr erhofft. Der Kurs gab um 1,1 Prozent nach. Brown-Forman verteuerten sich um 6,2 Prozent, nachdem der Eigner von Marken wie dem Whisky Jack Daniel's die Analystenerwartungen beim Ergebnis übertroffen und den Ausblick nach oben genommen hatte. Aerovironment schossen um knapp 26 Prozent empor. Das Unternehmen schaffte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 die Rückkehr in die Gewinnzone. Unitedhealth zeihten sich kaum bewegt nach der Übernahme des Ärzte-Netzwerks des Dialyse-Dienstleisters Davita für rund 4,9 Milliarden Dollar. Davita stiegen um 13,6 Prozent. Die Papiere des Chemieunternehmens Tronox brachen um 27 Prozent ein. Die US-Handelskommission hat Bedenken in Bezug auf die Übernahme des Wettbewerbers Cristal aus Saudi-Arabien angemeldet.

Am Anleihemarkt fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 2,33 Prozent. Händler verwiesen auf die drohende Nahostkrise als stützenden Faktor für die Rentenkurse hin.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:29 Uhr EUR/USD 1,1791 -0,1% 1,1803 1,1782 EUR/JPY 132,69 +0,2% 132,49 132,31 EUR/CHF 1,1680 +0,0% 1,1678 1,1672 GBP/EUR 1,1339 +0,0% 1,1335 1,1362 USD/JPY 112,54 +0,3% 112,24 112,29 GBP/USD 1,3370 -0,1% 1,3379 1,3386

Der Dollar neigte nach seinen jüngsten Gewinnen angesichts der Hofnung auf eine Steuerreform und der Erwartung der nächsten Zinserhöhung zum Euro weiter zur Stärke. Der Euro fiel im späten US-Geschäft auf 1,1795 Dollar nach Wechselkursen um 1,1840 im Tageshoch,. Die drohende Nahostkrise trieb Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen Yen. Die japanische Währung legte zum Greenback deutlich zu, wenngleich sie im Verlauf von ihren Tageshochs wieder etwas zurückkam. Bitcoin kennt derweil weiter kein Halten. Nachdem am Mittwoch zunächst die 12.000er Marke fiel und danach auch die 13.000er, liegt der Kurs der Kryptowährung am Donnerstag bereits bei über 14.300 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,98 55,96 +0,0% 0,02 -1,8% Brent/ICE 61,36 61,22 +0,2% 0,14 +4,7%

