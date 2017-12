Diese Eigenschaften wirken dem Sagging entgegen und sparen so Material, welches einen bedeutenden Kostenfaktor in der Rohrproduktion darstellt. Vor Kurzem wurde eine Extrusionsanlage für Rohre mit Durchmessern von bis zu 2,6 m nach Korea, und im vorigen Jahr eine weitere Anlage für 2,5 m Rohrdurchmesser an einen indischen Kunden verkauft. Ein weiteres Extrudermodell ist der LeanEX C1-60-30. Die Extruder sind in vier Baugrößen erhältlich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...