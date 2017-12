Am Samstag, zum Abschluss des heute beginnenden Parteitags, werden die Genossen voll Inbrunst ihr altes Kampflied schmettern: "Wann wir schreiten Seit' an Seit' und die alten Lieder singen …". Das wärmt das gebeutelte sozialdemokratische Herz, obwohl der Text alles andere als stimmig ist. Sie schreiten nämlich nicht Seit' an Seit':

Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...