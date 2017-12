Christian Drastil: "Bei der 26. ordentlichen Hauptversammlung des Cercle Investor Relations Austria (C.I.R.A.) wurden drei neue Mitglieder in den C.I.R.A.-Vorstand gewählt. Somit setzt sich der C.I.R.A.-Vorstand seit der HV wie folgt zusammen: Harald Hagenauer, Gerda Königstorfer, Judit Helenyi, Diana Klein, Stephanie Kniep und Klaus Ofner, CFA. Freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit! Danke an Hannes Roither und Manuel Taverne für Ihr Engagement und die Mitarbeit in den vergangenen Jahren" (CIRA-Generalsekretärin Elis Karner via LinkedIn) >>Zum Thread auf Facebook>> alle Diskussionsbeiträge unter facebook.com/groups/GeldanlageNetwork

