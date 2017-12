Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist besorgt, dass das starke Wachstum des chinesischen Finanzsektors zu einer Bedrohung der Finanzstabilität werden könnte. In seinem aktuellen Financial System Stability Assessment (FSSA) weist der IWF darauf hin, dass eine wachstumsfördernde Geld- und Finanzpolitik zusammen mit der gestiegenen Nachfrage nach hochrentierlichen Finanzprodukten und der schärferen Überwachung des Bankensektors die Entstehung zunehmend komplexer und schlecht überwachter Investmentvehikel begünstigt habe. "Diese Institute, darunter Vermögensverwalter und Versicherer, die Investmentprodukte anbieten, sind noch schneller als der Bankensektor gewachsen", merkt der IWF an. Die Vergabe riskanterer Kredite habe sich von den Banken in die weniger gut überwachten Teile des Finanzsystems verlagert. Die Größe des gesamten Finanzsektors beziffert der IWF auf 470 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Im Euroraum sind es 548 Prozent. Ein weiteres Problem sieht der IWF in der großen Menge eigentlich nicht lebensfähiger Unternehmen, die vor allem auf regionaler Ebene aus Gründen der Finanzstabilität lieber gerettet als geschlossen werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.498,03 +1,45% Hang-Seng-Index 28.242,74 +0,06% Kospi 2.461,98 -0,50% Shanghai-Composite 3.261,89 -0,97% S&P/ASX 200 5.977,70 +0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während sich der Aktienmarkt in Tokio von den scharfen Vortagesverlusten etwas erholt und auch andere Handelsplätze im Plus liegen, hält die jüngste Schwäche in Schanghai an. Auch in Südkorea und auf Taiwan geht es weiter abwärts. Vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten und den ebenso bedeutsamen Handelsdaten in China am Freitag dürfte die Volatilität hoch bleiben, vermuten Börsianer. Dass die heftigen Vortagesverluste an den asiatischen Börsen keinen Widerhall in Europa und den USA gefunden haben, beruhigt die Gemüter in Asien etwas und trägt zur Erholung bei. Nachdem der Alleingang von US-Präsident Donald Trump bei der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels Anleger am Vortag in den vermeintlich sicheren Yen-Hafen getrieben hatte, fällt dieser nun wieder etwas und begünstigt so die Erholung am japanischen Aktienmarkt. In Australien stecken Anleger einen schwächer als erwartet ausgefallenen Handelsbilanzüberschuss locker weg, der S&P/ASX-200 legt trotz schwacher Exporte um 0,5 Prozent zu. Der australische Dollar fällt mit den schwachen Handelsdaten auf sein Tagestief und zeigt sich deutlich niedriger als am Vortag. Die Daten dürften die Notenbank kaum zu baldigen Zinserhöhungen verleiten, heißt es. In China belasten Maßnahmen gegen die grassierende Luftverschmutzung, weil sie mutmaßlich auf die wirtschaftliche Aktivität drücken. Dieser Effekt dürfte auch die Exporte Australiens belastet haben. In Hongkong sind es vor allem Automobilwerte, die den Index weiter drücken. In Tokio profitieren Exportwerte vom schwächeren Yen. In Hongkong neigen Technologiewerte, die jüngst an die Börsen gegangen sind und deren Börsengänge zunächst gefeiert worden waren, weiter zur Schwäche. China Literature fallen auf Rekordtief. Im Automobilsektor verlieren Geely trotz solider November-Absatzzahlen 2,4 Prozent. Nach der Rally nähmen Investoren weiter Gewinne mit, heißt es. Great Wall Motor sinken um 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Tailored Brands schossen auf um 14 Prozent in die Höhe. Der Modekonzern hatte nach Börsenschluss mit einem 30-prozentigen Gewinnanstieg im dritten Quartal positiv überrascht. Ergebnis und Umsatz fielen stärker als erwartet aus. Comtech Telecommunications stiegen um 9,1 Prozent, nachdem die Gesellschaft ihre Verluste im ersten Quartal eingegrenzt und die Ergebnisprognose angehoben hatte. Lululemon Athletica kletterten um 6,9 Prozent. Der Yoga-Bekleidungshersteller wartete mit besser als vorhergesagt ausgefallenen Geschäftszahlen auf. Broadcom gewannen 4,4 Prozent, im vierten Quartal hatte der Halbleiterkonzern besser als erwartet abgeschnitten. Die Gesellschaft erhöhte zudem die Zwischendividende. Verint Systems verloren 6,5 Prozent, das Software-Unternehmen hatte schwache Geschäftszahlen vorgelegt.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 24.140,91 -0,2% -39,73 S&P-500 2.629,27 -0,0% -0,30 Nasdaq-Composite 6.776,38 +0,2% +14,16 Nasdaq-100 6.293,05 +0,4% +27,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 800 Mio 885 Mio Gewinner 1.250 1.082 Verlierer 1.716 1.902 Unverändert 121 93

Wenig verändert - Nach einer eineinhalbtägigen Talfahrt stabilisierten sich die Aktienkurse. Die technologielastige Nasdaq legte leicht zu, nachdem hoch bewertete Technologieaktien zuletzt verstärkt verkauft worden waren, belastet von Umschichtungen in andere Sektoren. Home Depot kündigte zwar ein 15 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm und bekräftigte die Jahresprognose, doch hatten Analysten beim Ausblick mehr erhofft. Der Kurs gab um 1,1 Prozent nach. Brown-Forman verteuerten sich um 6,2 Prozent, nachdem der Eigner von Marken wie dem Whisky Jack Daniel's die Analystenerwartungen beim Ergebnis übertroffen und den Ausblick nach oben genommen hatte. Aerovironment schossen um knapp 26 Prozent empor. Das Unternehmen schaffte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 die Rückkehr in die Gewinnzone. Unitedhealth zeihten sich kaum bewegt nach der Übernahme des Ärzte-Netzwerks des Dialyse-Dienstleisters Davita für rund 4,9 Milliarden Dollar. Davita stiegen um 13,6 Prozent. Die Papiere des Chemieunternehmens Tronox brachen um 27 Prozent ein. Die US-Handelskommission hat Bedenken in Bezug auf die Übernahme des Wettbewerbers Cristal aus Saudi-Arabien angemeldet.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,79 -3,2 1,83 59,2 5 Jahre 2,12 -2,3 2,14 19,7 7 Jahre 2,25 -2,1 2,27 0,5 10 Jahre 2,33 -2,3 2,35 -11,6 30 Jahre 2,72 -1,1 2,73 -34,7

Die Anleihenotierungen stiegen und deuteten damit nicht auf Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen hin. Die ADP-Arbeitsmarktdaten hatten trotz nahezu herrschender Vollbeschäftigung fallende Lohnstückkosten ausgewisen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 2,33 Prozent. Händler verwiesen zudem auf die drohende Nahostkrise als stützenden Faktor für die Rentenkurse hin.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,1% 1,1803 1,1823 +12,1% EUR/JPY 132,73 +0,2% 132,49 132,54 +8,0% EUR/GBP 0,8816 -0,1% 0,8823 0,8822 +3,4% GBP/USD 1,3374 -0,0% 1,3379 1,3401 +8,4% USD/JPY 112,56 +0,3% 112,24 112,11 -3,7% USD/KRW 1093,71 +0,0% 1093,70 1094,13 -9,4% USD/CNY 6,6158 +0,0% 6,6149 6,6146 -4,7% USD/CNH 6,6181 +0,0% 6,6163 6,6177 -5,1% USD/HKD 7,8122 -0,0% 7,8134 7,8157 +0,7% AUD/USD 0,7542 -0,3% 0,7563 0,7580 +4,5% NZD/USD 0,6851 -0,3% 0,6875 0,6898 -1,4%

Der Dollar neigte nach seinen jüngsten Gewinnen angesichts der Hoffnung auf eine Steuerreform und der Erwartung der nächsten Zinserhöhung zum Euro weiter zur Stärke. Der Euro fiel im späten US-Geschäft auf 1,1795 Dollar nach Wechselkursen um 1,1840 im Tageshoch,. Die drohende Nahostkrise trieb Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen Yen. Die japanische Währung legte zum Greenback deutlich zu, wenngleich sie im Verlauf von ihren Tageshochs wieder etwas zurückkam. Bitcoin kennt derweil weiter kein Halten. Nachdem am Mittwoch zunächst die 12.000er Marke fiel und danach auch die 13.000er, liegt der Kurs der Kryptowährung am Donnerstag bereits bei über 14.300 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,98 55,96 +0,0% 0,02 -1,8% Brent/ICE 61,31 61,22 +0,1% 0,09 +4,6%

Die Preise gaben nach den wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten nach. Zwar ging es mit den Rohöllagerbeständen nach unten, wie bereits das private American Petroleum Institute am Vorabend gemeldet hatte. Allerdings stiegen die Vorräte bei Benzin und Destillaten sprunghaft, so dass Marktteilnehmer lediglich von Umschichtungen der US-Bestände von Erdöl in Verarbeitungsprodukte sprachen. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich zum Settlement um 2,9 Prozent auf 55,96 Dollar je Fass, die global gehandelte Sorte Brent um 2,6 Prozent auf 61,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,34 1.263,41 -0,4% -5,07 +9,3% Silber (Spot) 15,91 15,96 -0,3% -0,05 -0,1% Platin (Spot) 899,40 902,50 -0,3% -3,10 -0,5% Kupfer-Future 2,94 2,94 +0,1% +0,00 +16,4%

