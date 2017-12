Bewegung ist gesund. Das Wissen darum reicht jedoch nicht. Viele brauchen Ermunterung, etwas für die Muskeln zu tun. Kluge Mini-Computer am Arm wie die neue Samsung Gear Sport helfen dabei - und sehen zudem schick aus.

Das überraschendste Erlebnis mit der Samsung Gear Sport hatte ich im Garten beim Heckeschneiden. Nach ungefähr fünf Minuten schaltet sich das Gerät plötzlich ein und sagt mir: "Weiter so!". Der Mini-Computer in der Smartwatch hat meine ständigen Schneidebewegungen als "Workout" erkannt und entsprechend erfasst - ich bin geschmeichelt.

Ähnlich ging es mir beim Radfahren. Zuerst habe ich die Uhr vor dem Start noch eingeschaltet, was schnell geht: Den Drehring bewegen, drei Mal auf das Display tippen und schon kann es losgehen. In einem anderen Fall habe ich das jedoch vergessen. Die Uhr hat allerdings "mitgedacht" und zeigt mir nach circa fünf Minuten an, wie viel Strecke ich schon zurückgelegt habe.

Klar, dass die Uhr auch Laufbewegungen automatisch erkennt und entsprechend einordnet. Umgekehrt funktioniert das Prinzip aber auch: Wenn mein linker Arm eine Stunde relativ ruhig war, weil ich im Büro am Computer gearbeitet habe, forderte mich die Uhr auf, doch mal wieder etwas Bewegung einzustreuen.

Ich folgte der Aufforderung und wurde dafür umgehend gelobt. Moderne Technik macht es möglich und hilft sogar im Büro, aus dem Alltagstrott für ein paar Minuten auszubrechen. Nahezu jegliche sportliche Aktivität lässt sich mit dieser Uhr erfassen, eine Menge Sportarten sind voreingestellt. Und wenn eine fehlt, wie etwa Badminton, kann man sie über eine Handy-App rasch hochladen.

Die Samsung-Smartwatch wird zwar über das Thema Sport verkauft, doch sie ist kein reines Trainingsgerät, sondern ein Lifestyle-Produkt. Die Uhr schlummert vor sich hin und ist bei einer Arm- oder Handgelenkbewegung sofort aktiv. Sie sieht schon ausgeschaltet ...

