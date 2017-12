FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach Handelsstart wenig Regung gezeigt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen bei 163,70 Punkten und damit in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,30 Prozent.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Anleger nicht nennenswert in als sicher geltende Staatspapiere treiben. Die Gesamtproduktion ist im Oktober überraschend gefallen. Allerdings ist der Rückgang im Vormonat September geringer ausgefallen als bislang geschätzt. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist zudem mit Blick auf den schwachen Oktober-Wert auf Kalendereffekte und sieht die Industrie ungebrochen im Aufwärtstrend.

Ein zunehmend prominentes Thema am Markt ist die Gefahr eines Regierungsstillstands in den USA ab diesem Freitag. Nach wie vor ist ungewiss, ob der Kongress ein neues Ausgabengesetz verabschieden wird, um einen "Government Shutdown" zu verhindern. Darunter versteht man die notgedrungene Schließung von Bundesbehörden mangels ausreichender Haushaltsmittel. Während Ökonomen den wirtschaftlichen Schaden vorerst für überschaubar halten, könnten die politischen Kosten in Form von Reformstillstand hoch sein./tos/stk

