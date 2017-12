DAX - Pullback an die Dreiecksunterseite (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Im gestrigen Handel setzte der DAX seinen Kursrückgang zunächst mit einem Bruch der Zwischenunterstützung bei 12.923 Punkten fort und fiel fast an den Hauptsupport bei 12.843 Punkten. Die daraufhin einsetzende Erholung führte den Index allerdings im Tagesverlauf wieder über die 12.970 Punkte-Marke und auf ein Tageshoch bei 13.035 Punkten. Dieser Anstieg dürfte sich heute fortsetzen. Im übergeordneten Bild haben die Bullen damit einen direkten Bruch der Unterseite der Tradingrange der letzten Tage verhindert. Bis dato handelt es sich bei diesem Anstieg jedoch lediglich um einen Rücklauf an die Unterseite der...

Den vollständigen Artikel lesen ...