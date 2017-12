Die Angebote bleiben gegenüber der Gemeinschaftswährung am Donnerstag ungebrochen und so fällt der EUR/USD zum Tagestief in den Bereich der 1,1790/85. EUR/USD Fokus auf BIP und Draghi Das Paar verzeichnet heute seinen 5. Tagesverlust in Folge, was vor allem auf die zunehmende Nachfrage gegenüber dem Greenback zurückzuführen ist. Der US-Dollar-Index ...

