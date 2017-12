BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper will nächstes Jahr die Dividendenzahlung an die Aktionäre um knapp 25 Prozent steigern. Das gab das Unternehmen im Strategieausblick für das kommende Jahr bekannt. Demnach sollen 310 Millionen Euro an die Anteilseigener ausgeschüttet werden. Im laufenden Jahr hat sich der Vorstand auf 250 Millionen Euro festgelegt.

Die höhere Ausschüttung streben die Düsseldorfer trotz eines niedrigeren Gewinnzieles an. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) peilt der Vorstand eine Spanne von 0,8 bis 1,1 Milliarden an. Im noch laufenden Geschäftsjahr sind es zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro. "Wir haben das Unternehmen robuster gemacht, indem wir die Kosten gesenkt und uns von Bereichen getrennt haben, die nicht teil des Kerngeschäfts sind", sagte Uniper-Chef Klaus Schäfer. Sein Finanzvorstand Christopher Delbrück erklärte, die Aktionäre sollten von der soliden Entwicklung profitieren. Er kündigte an, die Steigerungsrate von 25 Prozent bei den Ausschüttungen bis 2020 beizubehalten.

Überschattet wird die Vorlage der neuen Ziele von einer neuen Wendung im Übernahmekampf um Uniper. Zu Wochenbeginn war der aktivistische Investor Elliott bei der Eon-Kraftwerkstochter eingestiegen und hatte für Wirbel gesorgt. Elliott hatte zuletzt von sich Reden gemacht, weil es bei der Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada die Preise nach oben getrieben hatte.

Anleger spekulieren darüber, ob Elliott-Chef Paul Singer dies auch bei der angepeilten Übernahme Unipers durch den finnischen Konkurrenten Fortum anstrebt. Der Versorger aus dem hohen Norden will der Uniper-Mutter Eon für die verbliebenen 47 Prozent Anfang nächsten Jahres knapp 4 Milliarden Euro überweisen. Eon und Fortum hatten sich auf einen Preis von 22 Euro je Aktie geeinigt. Der Kurs notiert aktuell deutlich darüber.

Schäfer äußerte sich zunächst nicht zur aktuellen Entwicklung um Fortum und Elliott. Später am Morgen wird er sich den Fragen der Analysten stellen, denen das Thema unter den Nägeln brennt.

December 07, 2017 02:30 ET (07:30 GMT)

