LONDON (dpa-AFX) - In Großbritanniens Glücksspielbranche bahnt sich ein Zusammenschluss an. Die auf Online-Spiele und Sportwetten spezialisierte GVC Holdings will den Konkurrenten Ladbrokes schlucken. Der Wert des Geschäfts könnte 3,9 Milliarden Pfund (4,4 Mrd Euro) betragen, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Man befinde sich bereits in detaillierten Gesprächen. Bezahlen will GVC teils in bar und teils in Aktien.

Zu GVC gehören unter anderem die Wettanbieter Bwin und Sportingbet sowie verschiedene Online-Pokerportale und -Casinos. Die Ladbrokes Coral Group wiederum ist nach eigenen Angaben Großbritanniens größter Buchmacher mit 3500 Wettbüros. Die Gruppe bietet aber ebenfalls Glücksspiele und Sportwetten im Internet an./she/das

ISIN DE000A0DNAY5 GB00B0ZSH635 IM00B5VQMV65

AXC0051 2017-12-07/09:03