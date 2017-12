Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-07 / 08:35 *Investmentbank Mackie Research sieht mindestens 100 % Kurspotenzial bei QMX Gold!* Die renommierten Analysten von Mackie Research haben in ihrem aktuellen Research Report zu unserem Top-Pick QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] eine Kaufempfehlung ausgesprochen (Link zum Report vom Mackie in Englisch: http://www.true-research.de/wp-content/uploads/2017/03/201712-Mackie-QMX-Gol d.pdf [2]. Darin vergeben sie das Rating "spekulativer Kauf" und vergeben ein Kursziel von mindestens 0,60 CAD. (Aktueller Kurs: 0,30 CAD) Die Experten sind aufgrund der hervorragenden Bohrergebnisse der letzten Wochen der Ansicht, dass QMX Gold (WKN A1J0YF) [1], bis zu 1,5 Mio. Unzen Gold in einer ersten Ressourcenschätzung nachweisen wird. Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] deutliches Aufholpotenzial besitzt und durch die kürzliche Übernahme von Integra Gold (WKN A1H4TX) [3], selbst als ein heißer Übernahmekandidat gehandelt wird. Das Unternehmen erwartetet in Kürze weitere Bohrergebnisse (Loch 3-8). Darüber hinaus wurde das Bohrprogramm aufgrund der hervorragenden Bohrergebnisse bereits jetzt um 5.000 Meter erweitert. Weitere sensationelle Bohrergebnisse sind daher unserer Ansicht nach vorprogrammiert! *Projektnachbar Integra wurde für 590 Mio. CAD übernommen!* Minenaktien hatten in den letzten Wochen zu kämpfen und nur die wenigsten Titel zeigten eine erfreuliche Kurstendenz. Doch geduldige Integra Gold Aktionäre (WKN A1H4TX) [3] wurden mit hervorragenden News belohnt. Die deutlich größere Eldorado Gold Corp. (WKN 892560) [4] hat Integra-Aktionären ein Übernahmeangebot (590 Mio. CAD) unterbreitet. Anleger der ersten Stunde konnten eine satte Rendite von über 600 % erzielen! QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] hat mit einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich 40 Mio. CAD noch deutliches Aufholpotenzial hat. Dies erkannte auch der Milliarden Player Osisko Gold Royalties (WKN A115K2) [5] und beteiligte sich im Februar diesen Jahres mit 16,5 % (LINK) [6] am Unternehmen. Doch nicht nur das, in unserem Top-Pick ist die weltberühmte Forbes & Manhattan Gruppe investiert (22,5% Beteiligung). Allein das ist ein wahrer Ritterschlag, denn diese Gruppe investiert nur in äußerst streng ausgesuchte Rohstoffprojekte und kann auf einige sensationelle Investments mit mehreren 1.000 % Rendite zurückblicken. Vor wenigen Wochen konnte das Unternehmen von Investoren insgesamt 5 Mio. CAD Kapital zur schnellen Expansion einsammeln. Deshalb sind wir der Überzeugung, das QMX Gold (WKN A1J0YF) [1]einen ähnlichen Weg wie Integra Gold gehen wird und erwarten mittelfristig Kurse von über 1,00 EUR. Sie haben die Gelegenheit von Anfang an diese neue grandiose Story zu begleiten - verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren! *Hervorragende Bohrergebnisse - weitere sollen in Kürze folgen!* Das Unternehmen erbohrte zuletzt über einen gewaltigen Abschnitt von über 119 Meter einen durchschnittlichen Goldgehalt von 1,5 Gramm Gold pro Tonne, sowie Abschnitte mit 2,5 Gramm/Tonne über 44,1 Meter und 1,6 Gramm/Tonne über 33,1 Meter. Das herausragende an diesen Bohrergebnissen ist die Tatsache, dass die Mineralisierung bereits ab einer geringen Tiefe von 67 Meter beginnt. Dies ist sehr oberflächennah und könnte einen späteren, kostengünstigen Tagebaubetrieb ermöglichen, wohingegen Projektnachbar Integra Gold ein kostspieliges Untertageprojekt besitzt. Integra Gold, welches vor wenigen Tagen für 590 Mio. CAD von Eldorado Gold geschluckt wurde, verfügt nicht über solche gewaltigen Mineralisierungsabschnitte! Das Unternehmen erwartetet in Kürze weitere Bohrergebnisse (Loch 3-8). Das Unternehmen erwartetet in Kürze weitere Bohrergebnisse (Loch 3-8). Darüber hinaus wurde das Bohrprogramm aufgrund der hervorragenden Bohrergebnisse bereits jetzt um 5.000 Meter erweitert, weitere sensationelle Bohrergebnisse sind daher unserer Ansicht nach vorprogrammiert! Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. True Research hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüpften Seiten fremder

