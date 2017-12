NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Das Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Franken werde schneller als geplant umgesetzt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könne darauf hindeuten, dass der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern das Programm auf 40 Milliarden Franken ausweite./edh/das

Datum der Analyse: 06.12.2017

ISIN CH0038863350

AXC0057 2017-12-07/09:14