ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der deutliche Anstieg der Renditedifferenz zwischen US-Anleihen und ihren europäischen Pendants macht Umschichtungen in US-Papiere zunehmend attraktiv. Warum Investoren auch in Zukunft auf den US-Markt setzen werden, erläutert Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank.