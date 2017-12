ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 68 auf 75 Euro angehoben. Zwar sei er mit Blick auf das unternehmenseigene Wachstum des Aromen- und Duftstoffe-Herstellers weiter positiv gestimmt, doch sei das meiste davon nun bereits im Aktienkurs enthalten, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der freie Barmittelfluss, der wesentlich für Ausschüttungen an die Aktionäre ist, im Vergleich zu anderen Chemieunternehnmen schwächer./ck/zb

Datum der Analyse: 07.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SYM9999

AXC0058 2017-12-07/09:17