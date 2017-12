Werbung

DZ BANK - DAX: Weiterhin kaum Fantasie für Befreiungsschlag zu erkennen

Der freundliche Wochenstart ist mittlerweile verpufft. Nach Herausbildung des neuen Bewegungstiefs im November-Abwärtstrend am letzten Freitag zeigte sich somit lediglich eine Aufwärtsreaktion/Gegenbewegung auf die vorherigen Kursverluste. Mit dem Mangel an nachhaltiger Nachfragebereitschaft bleibt das Risiko hoch, dass sich der DAX in diesem Rahmen weiter nach unten orientieren wird. Im nächsten Schritt dürfte dieser daher erneut Tuchfühlung mit dem am letzten Freitag herausgebildeten Bewegungstief (12.810 Pkt.) aufnehmen. Sollte dieses auf nachhaltiger Basis unterschritten werden, wäre eine weitere charttechnische Bestätigung für den Abwärtstrend gegeben. Insgesamt lassen sich weitere Kursrückschlagsrisiken bis rund 12.500 Punkte ausmachen. In diesem Bereich ist u.a. die 200 Tage-Linie (akt. 12.530 Pkt.) angesiedelt.

Nach schwachen Vorgaben eröffnete der deutsche Blue Chip-Index gestern entsprechend unterhalb der 12.900 Punkte-Marke. Das Tagestief (12.865 Pkt.) wurde jedoch bereits kurz nach dem Handelsstart erzielt. Im weiteren Verlauf erholte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer wieder, Ansätze für einen Befreiungsschlag waren aber nicht zu erkennen.

Interessant ist nach wie vor der Blick über den großen Teich: Denn dort können wir beobachten, dass seit dem Wochenende (seit die Trump'sche Steuerreform vom US-Senat mit knapper Mehrheit gebilligt wurde) keine weiteren Kursgewinne in den großen Indizes mehr aufgelaufen sind. Die seither zu erkennende Schwächephase wird von den Marktteilnehmern jedoch mit großer Gelassenheit aufgenommen - auch während der fallenden Kurse bleibt die CBOE-Put/Call-Ratio niedrig. Aus sentiment-technischer Sicht bedeutet das, dass die bis dato weit verbreitete "buy-thedips"-Mentalität recht bald eine Enttäuschung erfahren könnte.

1. Widerstand 13.210 / 2. Widerstand 13.525

1. Unterstützung 12.850 / 2. Unterstützung 12.520

