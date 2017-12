07.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die SBO hat sich auf der European Conference der Berenberg Bank präsentiert. Die Berenberg-Analysten haben den Vortrag von CFO Klaus Mader zusammengefasst: Schoeller-Bleckmann AG Sell; PT: EUR41.00; Speaking to delegates at Pennyhill Park, CFO Klaus Mader highlighted that Schoeller-Bleckmann will continue to benefit from shale oil/gas drilling and fracking activity in North America, while the international markets remain tough. Mr Mader added that in 9M 2017, Schoeller was "nearly back at...

Den vollständigen Artikel lesen ...