Der unaufhaltsam Anstieg des Bitcoin (BTC/USD), der am weitesten verbreiteten Kryptowährung der Welt, ließ den Kurs erstmalig über 14.500 $ steigen. In den letzten 24 h legte der Wert um mehr als 20 % zu, so dass die Marktkapitalisierung auf 245,16 Mrd. $ zulegte. Der jüngste Anstieg von der 12.000 $ Marke aus, hat den 20 % Rückgang der vergangenen ...

