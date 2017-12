Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-07 / 09:00 *Senvion installiert 130 Megawatt in neuen Märkten Projektfertigstellung in drei neuen Ländern zeugt von anhaltendem Erfolg * *Hamburg*: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat die Fertigstellung der Installation von mehreren Windparks in drei neu erschlossenen Märkten innerhalb Europas mit einer Gesamtleistung von 130 Megawatt (MW) bekannt gegeben. In dem 112-MW-Windpark Egersund im norwegischen Rogaland wurde vor Kurzem die Installation von 33 Turbinen des Typs 3.4M114 von Senvion fertiggestellt. Das Projekt mit Norsk Vind Egersund AS weist eine Gesamtnennleistung von 112 MW auf und wird genügend grüne Energie erzeugen, um etwa 20.000 norwegische Haushalte mit Strom zu versorgen. In Serbien weihte der Energieminister des Landes den 8-MW-Windpark Malibunar ein, der über vier MM100-Windenergieanlagen von Senvion verfügt. Der Windpark Malibunar befindet sich etwa 56 Kilometer nordöstlich von Belgrad und wird 7.200 serbische Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Mit der Aufnahme des Betriebs feiert Senvion seinen erfolgreichen Markteintritt in den Balkanstaaten. Darüber hinaus hat Senvion die Installation seines ersten Windparks in Irland erfolgreich beendet. Der Windpark Teevurcher liegt im County Meath nordwestlich von Dublin und ist mit fünf Windenergieanlagen vom Typ MM82 mit einer Gesamtleistung von 10 MW ausgestattet. Der Windpark wird genügend saubere Energie für die Versorgung von etwa 7.000 irischen Haushalten jährlich liefern. *Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, kommentiert: *"Die Fertigstellung der Installation und die Aufnahme des Betriebs dieser Windparks in drei unserer neu erschlossenen Märkte in Europa zeugt davon, dass wir unsere Expansionsstrategie konsequent verfolgen. An diesen Meilensteinen lässt sich ablesen, dass unser modulares Produktportfolio ideal für eine breite Spanne von Wind- und Standortbedingungen geeignet ist und so die Anforderungen unserer Kunden aus ganz unterschiedlichen Regionen erfüllt." *Über Senvion* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Pressekontakt Senvion:* *Kontakt Investor Relations Immo von Fallois Senvion:* Tel.: +49 40 5555 090 3770 Dhaval Vakil Mobil: +49 172 6298408 Tel: +44 20 3859 3664 E-Mail: Mobil: +44 7788 390 185 immo.von.fallois@senvion.com E-mail: dhaval.vakil@senvion.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. Schlagwort(e): Energie 2017-12-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 636521 2017-12-07

