Zuletzt hatte ich schon über den abnehmenden Spread zwischen den 2 und 10 Jährigen US Treasury Notes berichtet. Während die Rendite der 10 Jährigen auf einem Niveau verharrt, ziehen die Zinsen der 2 Jährigen Treasury Notes weiter an. Insgesamt spitzt sich die Situation an den Zinsmärkten zu und verlangt damit eine gewisse Aufmerksamkeit, besonders bei den Short Term Treasury Notes. Short Term Treasury ...

